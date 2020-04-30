لجنة مكافحة «كورونا» في سرت تبحث ملف 200 عالق من أبناء المدينة في مصر

اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة «كورونا» في بلدية سرت، 21 أبريل 2020، (بلدية سرت)

ناقشت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» في سرت ملف الأسر العالقة من أبناء المدينة في مصر، والبالغ عددهم 200 مواطن.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الخميس، إنها تحتاج إلى ترتيب الحجر الصحي لهم فى عدد من البلديات بالمنطقة الشرقية؛ لأن البلدية لا تملك وحدها قدرة استضافتهم لمدة 14 يوما، إذ اتفق على أن ينسق المجلس التسييري لبلدية سرت مع البلديات الأخرى فيما يتعلق بإيوائهم.

وتابعت اللجنة خلال اجتماعها، أمس، الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من جائحة فيروس «كورونا»، حيث تم بحث ملف الإمكانات الواجب توافرها بشكل عاجل لقسم العزل بالعيادة المجمعة بسرت، وعيادات الحميات، والحجر الصحى بمركز الرعاية الصحية الأولية.

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وكانت اللجنة قد ناقشت، في نهاية الأسبوع الماضي، مقترح تجهيز جناح العزل بمجمع العيادات للاستفادة منه كمقر لعزل المصابين، وجلب الأجهزة والمعدات الطبية المخصصة لمكافحة الوباء، كما استعرضت أماكن الحجر الصحي المحددة مسبقا، وتابعت عمل فرق الرصد والاستجابة السريعة.