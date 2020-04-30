«صحة الوفاق» تقدم أجهزة أشعة رقمية إلى «مكافحة الأمراض»

مركز علاج المصابين بفيروس كورونا في الزنتان، 30 أبريل 2020، (صحة الوفاق)

قدمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، أجهزة أشعة رقمية حديثة مع ملحقاتها إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض وعدد من فروعه، تستخدم تكنولوجيا الأشعة السينية لكشف أنواع العدوى أو الحالات الطبية للرئة، إذ يمكن أن تظهر أدلّة على الالتهاب الرئوي أو مرض السل أو سرطان الرئة في الأشعة السينية على الصدر.

كما تسلم المركز وفروعه في مصراتة وزوارة والمنطقة الجنوبية ومنطقة سوق الجمعة، أجهزة موجات فوق الصوتية حديثة، تستخدم لتشخيص التطورات المرضية التي تحدث في أعضاء البطن، والكبد، والطحال، وكيس المرارة، وقنوات المرارة، والكلى، والبنكرياس، وأعضاء الحوض، بالإضافة إلى المثانة والرحم والمبيض والبروستاتا، وتشخيص مشاكل معينة في أنسجة الثدي والغدة الدرقية والقلب والأوعية الدموية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واليوم أيضا، انتهت أعمال تجهيز موقع مركز الزنتان لعلاج مصابي فيروس «كورونا المستجد».

ويضم المركز 22 سريرا، خصصت أربعة منها للعناية الفائقة، إضافة إلى مختبر طبي، وغرفة خاصة بالتعقيم، ومخزن للمستلزمات الطبية، كما يحوي أيضًا غرفًا للأطباء والتمريض ومطبخًا لإعداد الوجبات، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأعلنت الوزارة، أمس الأربعاء، تجهيز سفينة «بن عوف» كمركز علاج للمصابين بالفيروس في العاصمة طرابلس، كما سلمت الأحد الماضي مركز زوارة لعلاج مصابي فيروس «كورونا المستجد»، شحنة من التجهيزات الطبية تضمّنت 15 سريرا طبيا كهربائيا، و50 أسطوانة أكسجين طبي.