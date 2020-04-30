ضبط عصابة للاتجار بالمخدرات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أبريل 2020, 01:00 مساء
جانب من المضبوطات مع العصابة. (مصلحة الجمارك)

أعلن قسم مكافحة التهريب والمخدرات طرابلس، اليوم الخميس، القبض على عصابة لتجارة المخدرات في بن عاشور.

وحسب الصفحة الرسمية لمصلحة الجمارك، فقد ضبطت وحدة التحري بن عاشور نحو 25 غراما تقريبا، مما يعرف بالبلحة، و90 قرص روج في مدينة طرابلس.

وفي السادس عشر من أبريل الجاري، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق انتشار القوة الأمنية التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية داخل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس.

وشمل انتشار القوة شمل كل الحدود الإدارية للعاصمة من جنزور غربًا حتى تاجوراء شرقًا، وذلك بناءً على تعليمات مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

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