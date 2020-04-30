ضبط خاطفي ابنة رئيس لجنة مكافحة «كورونا» في الخمس

ابنة رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا الطفلة سلام سويدان، 29 أبريل 2020، (وال بنغازي)

أعلنت مديرية أمن الخمس ضبط المتورطين في واقعة خطف ابنة رئيس لجنة مكافحة فيروس «كورونا المستجد» في المدينة.

وتمكن رجال الأمن من ضبط خاطفي الطفلة سلام سويدان، تسعة أعوام، والتي أطلقوها بعدما حصلوا على فدية، حسب بيان وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أمس الأربعاء.

وتمكن رجال الأمن من استرجاع مبلغ الفدية من الجناة، الذين خططوا لجريمتهم لخطفها بحكم منصب أبيها، وقد خطفوا الطفلة من أمام بوابة العقار الذي تسكن فيه الأسر، واحتجزوها في مغارة بمنطقة برية.

وازدادت وتيرة حوادث الخطف أخيرا، إذ سبق أن تمكن أفراد الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء من تحرير مواطن مخطوف من قبل تشكيل عصابي، مطلع الشهر الجاري بعدما داهمت إحدى الدوريات مزرعة بمنطقة القويعة، لدى سماعها أصواتا من المكان، لتعثر الدورية على المواطن، كما ضبطت أفراد التشكيل.

كما ضبط أعضاء التحري بقوة العمليات الخاصة في طرابلس في نهاية يناير الماضي سائق سيارة أجرة متهما بقضية خطف طفلة قاصر، وقد اعترف بما نسب إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالته إلى مكتب المحامي العام طرابلس.