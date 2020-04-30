الأرصاد: أجواء متقلبة شمال شرق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أبريل 2020, 11:44 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا معتدلا اليوم الخميس على أغلب مناطق شمال غرب البلاد.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن الأجواء تكون متقلبة مصحوبة بهطول أمطار على شمال شرق البلاد وارتفاع درحات الحرارة ورياح نشطة على مناطق الوسط والجنوب

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية متوسطة السرعة وتتحول غدا إلى شمالية شرقية على أغلب مناطق البلاد، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 20 و27 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم على ساحل سهل بنغازي والجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار قد تصحبها زوابع رعدية، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة على أغلب المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و34 درجة مئوية، وبين 34 و39 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و33 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم السبت.

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