شركة الكهرباء: انقطاع التيار عن مناطق بالقره بولي جراء الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أبريل 2020, 02:37 صباحا
شعار الشركة العامة للكهرباء. (الإنترنت).

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالقره بولي، جراء انفصال خط وادي الرمل «المشروع» جهد «30 ك.ف داخل محطة القره بولي 220 ك.ف»؛ نتيجة الاشتباكات الدائرة بالمنطقة.

والخميس الماضي، أعلنت شركة الكهرباء انقطاع التيار عن عدة أحياء بمنطقة القره بولي؛ جراء إصابة محول المهداني قوة «20 ك.ف» على خط من اتجاه المكتب إلى 30 المدائن.

كما كشفت الشركة في نفس اليوم عن انفصال خط النهر القره بولي رقم «2» بالوقاية المسافية داخل محطة اللدائن؛ نتيجة الاشتباكات؛ ما تسبب في فقد التغذية عن خروجات «11 ك.ف» ومحطة النهر القره بولي، وكذلك عدم إمكانية تغذية محطتي المصابحة ومرارة.

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