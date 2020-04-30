الحاسي: نجاحنا في مجابهة «كورونا» على المحك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أبريل 2020, 12:30 صباحا
نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، (أرشيفية: الإنترنت)

قال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، إن نجاح اللجنة في مجابهة فيروس كورونا المستجد بات على المحك؛ نتيجة عدم الالتزام الكامل بحظر التجول المفروض خلال شهر رمضان.

وأصاف الحاسي في مداخلة هاتفية على الفضائية الليبية، مساء الأربعاء، :« لا نستطيع أن نقول أن الوضع الوبائي في البلاد جيد»، مشيرًا إلى تسجيل اللجنة انتهاكات كثيرة لحظر التجول المفروض لمدة 12 ساعة، حيث تنتشر التجمعات.

وطالب الحاسي المواطنين بالتقييد بالإجراءات الاحترازية تقيدًا تامًا، وقال إن نجاح اللجنة في مجابهة الفيروس خلال الأربعين يومًا الماضية جاء نتيجة لالتزام المواطنين.

وحذر الناطق من خطورة تحول الوباء إلى العدوى المجتمعية قائلًا: إذا ظهرت إي بؤرة وبائية جديدة فإنها لن تكون صفرية؛ لأن الصفرية تأتي من مكان محدد ويمكن متابعة مسارها»، لافتًا إلى أن ظهور بؤرة وبائية جديدة يعني «تحول الفيروس إلى الانتشار المحلي»

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