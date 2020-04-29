المسماري: انتظروا إعلان دستوري يوضع بموجبه خارطة طريق للمرحلة المقبلة

الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، إن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق «إعلان دستوري يتم بموجبه وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة».

ويأتي ذلك بعد إعلان القائد العام للجيش، المشير خليفة، حفتر، مساء الإثنين الماضي، قبول «التفويض الشعبي»، وإعلانه إسقاط الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية العام 2015.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن خارطة الطريق المرتقبة تهدف إلى تحقيق أحلام الليبيين في دولة آمنة مستقرة، مشيرًا إلى أنها ستنال رضاهم.

وطالب الناطق العسكري المجتمع الدولي بدعم إعلان القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، وقال إن المجتمع الدولي أمام أمرين فإما «دعم الأمن والاستقرار والسلام» أو «الفوضي المسلحة والمليشيات الإرهابية».