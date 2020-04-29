القيادة العامة تعلن إيقاف جميع العمليات العسكرية خلال رمضان

القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر. (الإنترنت)

أعلنت القيادة العامة، اليوم الأربعاء، إيقاف جميع العمليات العسكرية من جانبها، استجابة لدعوات المجتمع الدولي والدول الشقيقة كهدنة إنسانية خلال شهر رمضان.

وتلى الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي بيانا باسم القيادة العامة أعلنت فيه أنه بمناسبة شهر رمضان «وتقديراً واستجابة للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة التي تطالب فيه وقف القتال خلال هذا الشهر الكريم تعلن القيادة العامة عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها».

وأكد البيان «إن أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل المليشيات الإرهابية يكون الرد فوري وقاسي جدا»، مضيفا: «كما نطمئنكم بأنه لا رجوع عن بلوغ الهدف الذي دفع من أجله أبطالنا أرواحهم ودمائهم وإن استنجد الخونة الجبناء بمرتزقة العالم أجمعين».