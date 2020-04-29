جهاز النهر الصناعي: فتح صمام التحكم بمحطة الشويرف بعد صيانته

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 10:36 مساء
شعار جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الأربعاء، فتح صمام التحكم بمحطة الشويرف بعد استكمال أعمال الصيانة، لافتة إلى أن ذلك يسهم في استمرار تدفق المياه عبرالمسار الأوسط إلى طرابلس والمدن المجاورة لها.

وأكدت غرفة التحكم بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، فتح صمامات التحكم بمحطة الشويرف أمس الثلاثاء، لغرض أعمال التعبئة ولتغذية مدينة طرابلس والمدن والمناطق المجاورة لها بالمياه عبر المسار الأوسط، وذلك حسب بيان منشور على صفحة جهاز مشروع النهر الصناعي بموقع «فيسبوك».

وناشد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي كافة المواطنين وأصحاب المزارع خفض الاستهلاك حتى تتم تغذية أكبر عدد من المدن والمناطق بالمسارين.

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