إنشاء جسر للمشاة يربط بين مدرسة وقسم النجدة في طبرق

أعمال البناء في الجسر الحديدي بطبرق. (الإنترنت)

تبرعت إحدى الشركات المحلية في طبرق بإنشاء جسر حديدي للمشاة يربط بين مدرسة «أفريقيا للتعليم الأساسي» وقسم شرطة النجدة بالمدينة.

وقال أحد العاملين بالشركة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن الجسري الذي يجري بناؤه يقع على طريق حيوي ويهدف لتوفير ممر آمن لطلاب المدرسة والمواطنين تجنبًا لحوادث السير.

وذكر المصر أن الشركة التي تبرعت بإنشاء الجسر هي شركة «الرحمانية لمواد البناء»، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء الجسر تقدر بنحو 95 ألف دينار.

وأضاف أن الجسر جرى تصميمه حسب المواصفات الدولية بحيث يكون ارتفاعه ستة أمتار حتى يتسنى لكافة المركبات والشاحنات المرور من تحته، متوقعًا الانتهاء من أعمال الإنشاء يوم الأحد المقبل.

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كان صاحب شركة «الرحمانية لمواد البناء»، عبدالقادر الرحماني، قدم في 19 مارس الماضي تبرعًا للمجلس التسييري للبلدية لغرض إنشاء جسر للمشاة أمام إحدى مدارس التعليم الأساسي في المدينة.

وقال الناطق باسم بلدية طبرق، مروان يونس، لـ«بوابة الوسط» إن جسر المشاة سيجري بناؤه من الحديد والصلب حسب المواصفات القياسية وبارتفاع ستة أمتار تحت إشراف بعض المهندسين المختصين.