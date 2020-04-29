المؤسسة الوطنية للنفط تؤكد إعادة فتح صمام خط أنابيب الغاز بسيدي السائح

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، إعادة فتح خط أنابيب الغاز الذي يغذي محطات الطاقة والمصانع في غرب ليبيا بالغاز. متوقعة أن يساهم في توفير ما يقرب من 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا لمصانع الإسمنت ومحطتي كهرباء الخمس ومصراتة.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن إغلاق خط الأنابيب جرى «بشكل غير قانوني في 9 أبريل الجاري، مما أجبرها وشركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها على شراء الديزل المستورد وتوجيهه إلى محطات الطاقة للمحافظة على استمرار عمل محطة توليد الكهرباء وتجنيب المواطنين المزيد من انقطاعات التيار الكهربائي.

وتوجه مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر لجميع الذين شاركوا في الجهود الرامية إلى إعادة فتح خط الأنابيب الحيوي.