اشتعال النيران بمحمية الشعافين في مسلاتة إثر سقوط قذائف

النيران مشتعلة بمحمية الشعافين في مسلاتة. (بركان الغضب)

نشرت المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، اليوم الأربعاء، صورا تظهر النيران مشتعلة بمحمية الشعافين في مسلاتة شرق طرابلس إثر سقوط قذائف داخل المحمية جراء الاشتباكات القريبة منها.

وقال المركزي الإعلامي عبر حسابه على موقع «تويتر» إن «النيران لاتزال مشتعلة في محمية الشعافين مسلاتة إثر سقوط قذائف هاون وصواريخ غراد»، مشيرا إلى أن القذائف «أطلقتها عصابة الكاني المسيطرة على أجزاء من مدينة ترهونة» وإحدى مكونات القوات التابعة للقيادة العامة.

يشار إلى أن محمية الشعافين هي محمية طبيعية ومتنزه وطني تقصده العائلات الليبية للراحة والاستجمام، حيث تتميز بوجود النباتات الطبية النادرة والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، وغطاء نباتي يغطي 78% من مساحتها الكلية.