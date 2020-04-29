«فرونتكس» ومفوضية اللاجئين تكشفان أسباب انتعاش تدفق المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا

عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين في عرض البحر. (أرشيفية: الإنترنت)

أرجعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ووكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» أسباب ارتفاع تدفق المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا إلى فيروس «كورونا المستجد» والنزاع الذي طال أمده في البلاد.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن هناك حاليا 650 ألف مهاجر في ليبيا، منهم أكثر من 48 ألفا من طالبي اللجوء المسجلين لدى الأمم المتحدة. بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 370 ألف ليبي مهجر داخليا.

وقدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «زيادة في أعداد المغادرين من البلاد بسبب فيروس كورونا وحظر التجوال».

ومنذ 24 أبريل سجل إنقاذ أكثر من 3000 مهاجر في البحر وإعادتهم إلى ليبيا.

بدوره قال المدير التنفيذي لوكالة «فرونتكس»، فابريس ليجيري، يوم الإثنين، في البرلمان الأوروبي إنه لا يزال هناك العديد من المهاجرين المحتملين في ليبيا. لافتا إلى أن الفيروس المستجد والنزاع الذي طال أمده في ليبيا يجعلان من الصعب على الناس العثور على سبل للعيش، بينما يواجه خفر السواحل الليبي في الوقت نفسه صعوبة أكبر في تحديد حالات المغادرة.

وأحصى ليجيري توافد 2800 مهاجر عن طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ما بين 1 يناير و5 أبريل، بزيادة أكثر من 400% عن 700 قادم في نفس الفترة من العام الماضي. وقال إنه لوحظ انخفاض «من مارس إلى أبريل» ولكن خلال فترة عيد الفصح «كان هناك استثناء».

وقال ليجيري إن طائرات «فرونتكس» رصدت أربعة قوارب على متنها 250 شخصا «شاهدناهم أثناء مغادرتهم السواحل الليبية، وبينما كانوا لا يزالون في المياه الليبية، أبلغنا جميع المراكز البحرية، على جانبي البحر الأبيض المتوسط، بعمليات البحث والإنقاذ».