النويري: تغييب سرقيوة والاعتداء عليها «وصمة عار»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 04:13 مساء
عضوة مجلس النواب عن بنغازي، سهام سرقيوة. (أرشيفية: الإنترنت)

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، إن «تغييب» النائبة سهام سرقيوة والاعتداء عليها «وصمة عار في جبين من قام بهذا الفعل الجبان».

وأضاف، في بيان أصدره اليوم الأربعاء لإعلان رفضه «الانقلاب على المسار الديمقراطي»، أن «غياب الزميلة سهام رسالة لكل الليبيين بمدى حجم التحديات والمخاطر التي يتعرض لها النواب في حياتهم، ومع ذلك يتحملون المسؤولية على أمل تسليمها في أقرب وقت ممكن لجسم منتخب من الشعب».

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وتابع أن سرقيوة امرأة ليبية قبل أن تكون سياسية، «ونسأل الله السلامة لها، وأن يكشف عن مصيرها».

وتغيبت سرقيوة العضوة في مجلس النواب عن مدينة بنغازي منذ 17 يوليو 2019 بعد اعتراضها من قبل مسلحين، وذلك بعد ساعات من وصولها إلى بنغازي قادمة من القاهرة.

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