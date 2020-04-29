«صحة الوفاق» تسلم «صبراتة التعليمي» جهاز آشعة و30 سريرا طبيا

شاحنة تحمل معدات طبية مقدمة إلى مستشفى صبراتة التعليمي، 29 أبريل 2020، (صحة الوفاق)

سلمت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، مستشفى صبراتة التعليمي شحنة من التجهيزات الطبية، تضمنت جهاز أشعة خاصًّا بتصوير حالات كسور العظام والحوادث، إضافة إلى 30 سريرًا كهربائيًّا طبيًّا.

وشملت الشحنة 50 أسطوانة أكسجين طبي، وست مناظير للحنجرة، وجهازي علاج ضوئي لقسم حديثي الولادة، وخمسة أجهزة تخطيط قلب، وثلاثة أجهزة صدمة كهربائية، وستة أسرَّة عناية فائقة، وأجهزة إضاءة متنقلة خاصة بالعمليات، وعشر عربات لنقل الأدوية والمعدات الطبية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واحتوت الشحنة أيضًا جهاز موجات فوق الصوتية ملحقًا بمجس خطي، و20 جهازًا لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وخمسة أجهزة حقن وريدي، وخمس شاشات لعرض صور الآشعة المقطعية، وعشرة كراسي طبية، وخمس عربات نقل مريض، وعشرة أسرّة كشف متحركة، وخمسة أجهزة شفط سوائل متنقلة، وخمس شاشات لمراقبة العلامات الحيوية للمريض، وسبعين سماعة طبية.