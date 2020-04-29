«نواب طرابلس» يناقش تقليص عدد العاملين في البعثات الليبية بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 01:39 مساء
جانب من اجتماع لجنة الخارجية في مجموعة «النواب المجتمعين في طرابلس». (الإنترنت).

ناقشت لجنة الخارجية والتعاون الدولي والإعلام في مجموعة النواب المجتمعين بطرابلس في اجتماع لها، عددًا من القضايا، منها النظر في تقليص البعثات الليبية بالخارج وتخفيض أعداد العاملين بالخارج «بما يخدم المرحلة المقبلة ويقلل الإنفاق إلى الحد الأدنى».

واتفقت اللجنة على مخاطبة وزارة الخارجية لموافاة «نواب طرابلس» بخطتها لتنفيذ، كما ناقشت علاقات ليبيا الخارجية و«تبني موقف ضد الدول الداعمة للعدوان على العاصمة طرابلس، والتنسيق مع وزارة الخارجية وحكومة الوفاق لتحديد الإجراءات التصعيدية حيال تلك الدول»، حسبما ورد في صفحة المجموعة على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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كما تناول الاجتماع، نتائج اللقاء الذي عُـقد بين رئيس اللجنة ووزير الخارجية، الذي نوقش خلاله عدد من القضايا أهمها أوضاع الليبيين العالقين بالخارج ومتابعة خطط عودتهم في أسرع وقت وفقًا للشروط التي وضعتها لجنة الأزمة.

وناقش الاجتماع أيضًا تعديل قانون 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، واتفقت اللجنة على خاطبة وزارة الخارجية لموافاتها بمشروع القانون المعدل والبدء في مراجعته تمهيدًا لعرضه على نواب المجموعة لإصدار قانون بشأنه.

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