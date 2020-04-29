السفارة الليبية ببرلين تعلن تفاصيل برنامج حجر العالقين في ألمانيا

مطار العاصمة الألمانية برلين. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السفارة الليبية في ألمانيا بداية الحجر الصحي للعالقين الليبيين لمدة أسبوعين في أحد فنادق العاصمة برلين، على أن يبدأ استقبال المواطنين الليبيين في الفندق من الثانية ظهر غد الخميس، وتنتهي أعمال إجراءات التسجيل والدخول في الثامنة مساء الجمعة.

وأكدت السفارة أنها لن تقبل أي شخص بعد هذا التوقيت، وأنه سيتم أخذ العينات لإجراء التحاليل فور الوصول إلى الفندق، مضيفة: «على كل مواطن الالتزام بتعبئة النموذج المعد من قبل اللجنة الذي يحتوي على المعلومات الشخصية لكل مواطن ومرافقيه، والتوقيع على تعهد بالالتزام بضوابط الحجر الصحي والقبول بالإجراءات التي ستتخذ ضد كل مخالف هذه الشروط»، حسبما نشرت صفحة غرفة عمليات لجنة متابعة أزمة كورونا في ليبيا التابعة لحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وأوضحت أنه سيتم تسلم جوازات السفر من كل المسافرين ولن يتم إرجاعها إلى أصحابها إلا في المطار وبعد ختم الخروج، مشيرة إلى الاتفاق مع الجهات المختصة في مطار برلين بأن يتم وضع ختم الخروج بشكل جماعي قبل الرحلة، على أن يسلم الجواز من قبل السلطات المختصة في المطار.

وحذرت السفارة من الخروج من الغرفة طيلة فترة الحجر، متوعدة من يخالف ذلك بإبعاده من برنامج الحجر الصحي، داعية إلى الالتزام بالنظم المعمول بها داخل الفندق خلال فترة الحجر والمحافظة على المواد المتوافرة في الغرف والنظافة العامة.

وبخصوص تناول الطعام، لفتت إلى أنه سيتم تقديم وجبات الفطور والسحور والمشروبات الباردة والساخنة داخل الغرفة، فيما سيتم توفير الأدوية لمن يعانون أمراضا أو يحتاجون إلى رعاية خاصة داخل الحجرة بإشراف طاقم طبي.

وأكدت أنه سيتم استرجاع قيمة فواتير تكاليف السفر من مقر السكن إلى الفندق، على أن يتم في اليوم الأخير من برنامج الحجر الصحي أخذ العينات لإجراء التحاليل قبل المغادرة.