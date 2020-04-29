أحوال الطقس اليوم: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غربا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 12:16 مساء
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد مناطق غرب البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة نتيجة منخفض جوي حراري يتحرك تدريجيا ناحية الشرق، إذ يشمل الارتفاع يوم الغد مناطق الشرق.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع على غالبية مناطق الشمال بين 24 و35 درجة مئوية، وبين 35 و40 درجة مئوية على باقي المناطق، ثم تسجل انخفاضا ملحوظا في فترة المساء وغدا على مناطق الغرب.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم على الساحل من مصراتة إلى سرت، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 24 و35 درجة مئوية، وبين 33 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم على ساحل سهل بنغازي والجبل الأخضر، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و29 درجة مئوية، وتصل إلى 35 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 35 و37 درجة مئوية.

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