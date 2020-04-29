السني يدعو لبدء حوار لحل الأزمة الليبية دون حفتر إذا لم يتراجع

مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إلى بدء حوار لحل الأزمة الليبية دون قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، الذي أعلن الإثنين الماضي «إسقاط الاتفاق السياسي»؛ وذلك حال لم يتراجع حفتر عن موقفه الذي وصفه السني بـ«الأحادي».

وقال السني، في تغريدة على موقع «تويتر»، اليوم الأربعاء إنه بعد التواصل مع أعضاء في مجلس الأمن ومتابعة تصريحات دول عظمى فإن هناك «توافقا لرفض ما أعلن من موقف أحادي، والتأكيد على شرعية الاتفاق السياسي»، مضيفا أن هناك «أزمة دبلوماسية وتخبطا، أقفل بها (حفتر) الأبواب بعد فشل مشروعه العسكري»، معتبرا أنه لا يملك مشروعا سياسيا. وتابع: «إما أن يتراجع أو إيجاد بديل لبدء حوار دونه، وهذا هو الأقرب!».

وأشار إلى أنه من المفيد متابعة موقف المجتمع الدولي من «هذا الانقلاب الخامس في تاريخ المعتدي، وإجابة الآتي: هل هناك لبس في كونه معرقلا للعملية السياسية وقرارات مجلس الأمن؟ هل لديه وقواته أي شرعية و غطاء سياسي بشكل مباشر أو غير مباشر من مجلس النواب كما كانت تتحجج به الدول الداعمة له؟»، مؤكدا أنه لا حوار مع «المعتدي، فذلك عهد قد ولى»، مطالبا بعمل جماعي «لبدء حوار وطني ناضج بعيدا عن من فَوّض نفسه بنفسه»، على حد قوله.

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وأثارت الخطوة التي اتخذها حفتر ردود فعل دولية، فقد أعربت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا عن «أسفها» لاقتراح حفتر «تغييرات في الهيكل السياسي الليبي من خلال إعلان أحادي الجانب»؛ لكن السفارة أعلنت في الوقت ذاته ترحيبها «بأي فرصة لإشراك» القائد العام للجيش وجميع الأطراف في حوار «جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدم في البلاد».

وفيما يخص موقف موسكو، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده «لا ترحب بتصريحات قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بشأن الحكم الفردي» في بلاده، وأضاف أنه «ليس بيد موسكو أدوات للتأثير على حفتر حاليا».

بدوره، رفض الاتحاد الأوروبي، خطوة حفتر، وقال إن هذا الإعلان لا يقدم «حلا للوضع في البلاد». وأوضح الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أن المؤسسات والدول الأوروبية تتابع بقلق بالغ ما يجري في ليبيا، مؤكدًا أن «التصرفات والتصريحات المدفوعة بالقوة والأحادية الجانب لا يمكن أن تخرج البلاد من الصراع وتعيدها لطريق السلامة».