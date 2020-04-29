قنونو: استهداف شاحنة و4 سيارات محملة بذخائر على طريق «القريات - نسمة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 11:35 صباحا
الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، إن سلاح الجو الليبي استهدف رتلا يضم شاحنة وأربع سيارات محملة بالذخائر على الطريق بين القريات ونسمة.

وأوضح قنونو أن الغارات استهدفت الرتل قرب النصب التذكاري - مرسيط، حسب بيان عملية «بركان الغضب»، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء. ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.

ولفت البيان إلى أن القافلة كانت في طريقها إلى إمداد قوات القيادة العامة في مدينة ترهونة وجنوب العاصمة طرابلس.

وفجر أمس الثلاثاء، أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري مقتل خمسة مواطنين على الأقل ومرافقيهم من العمالة الوافدة، في استهداف من «الطيران التركي».

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ولفت المسماري إلى أن الطيران قصف شاحنات السلع الغذائية المدنية وغيرها في الأماكن المفتوحة البعيدة عن الجبهات والمدن والقرى الآمنة، وكان آخرها هذا القصف الذي استهدف مساء اليوم، «منحلا للعسل» بسيارات كانت تنقل المنحل في منطقة نسمة جنوب شرق مدينة مزدة.

وفي حينها، صرح قنونو، بأن سلاح الجو نفذ ضربتين قتاليتين استهدفتا شاحنتي نقل معدات لوجستية وذخائر في منطقة نسمة، كانتا في طريقهما لإمداد قوات القيادة العامة جنوب طرابلس.

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