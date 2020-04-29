«سرت للنفط»: إصلاح التسرب في حقل الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 11:21 صباحا
تسرب للمكثفات في حقل الاستقلال، 28 أبريل 2020، (سرت للنفط)

انتهت فرق الصيانة التابع لشركة سرت لإنتاج وتوزيع النفط والغاز من إصلاح التسرب الذي وقع بخط نقل المكثفات المنتجة من حقل الاستقلال.

واستغرقت الأعمال ساعات تخللتها فترتا الإفطار والسحور، وقد اضطرت إدارة العمليات إلى إيقاف حقل الاستقلال طوال تلك المدة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أهمية الحقل كونه يزود محطات توليد الكهرباء بالغاز، مما دعا فرق الصيانة إلى تكثيف عملهم حتى إنجازه، وإعادة الحقل للإنتاج مع ساعات الفجر الأولى.

وتثقل عمليات الإصلاح كاهل ميزانية الشركة التي تخضع إلى التقشف، مثل نظيراتها من شركات القطاع، نتيجة تخفيض الميزانيات بسبب إقفالات المنشآت النفطية.

وفي 16 أبريل الجاري، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انتهاء مراسم التسليم والتسلم بين مجلس إدارة شركة سرت السابق والجديد، بناء على قرار الجمعية العمومية رقم 43 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وذلك بحضور عضو لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط.

ويتكون مجلس إدارة الشركة الجديد من مسعود سليمان عيسى محمود رئيسا، ومصطفى امحمد رمضان هماد، عضوا لمجلس الإدارة للعمليات، ومحمد محمد علي فنتري، عضوا لمجلس الإدارة المالية والموارد البشرية، وفائز سالم النعاس فائز، عضوا لمجلس الإدارة للتصنيع والصيانة، وخالد جبالي محمد عيد، عضوا لمجلس الإدارة للهندسة والمشروعات.

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