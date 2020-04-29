سرت تحتفل بذكرى معركة القرضابية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 09:51 صباحا
النصب التذكاري لمعركة القرضابية في أبوهادي، (أرشيفية: بلدية سرت)

تحيي بلدية سرت اليوم الأربعاء، الذكرى 105 لمعركة القرضابية، التي خاضها الليبيون ضد الاحتلال الإيطالي.

وستنظم فعالية أمام النصب التذكاري للمعركة في منطقة أبوهادي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تعتبر معركة القرضابية معركة فاصلة في تاريخ المواجهات ضد الاحتلال الإيطالي للبلاد، كما أنها تعرف بمعركة الوحدة الوطنية، إذ شاركت فيها جميع القبائل الليبية.

كما شكلت البداية لانحسار السيطرة الإيطالية على الأراضي الليبية، فعقب هذه المعركة سقطت الحاميات الإيطالية الواحدة تلو الأخرى، وبحلول منتصف أغسطس من العام 1915، الذي وقعت فيه المعركة، لم يبق بيد الإيطاليين إلا مدينتا طرابلس والخمس.

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