لجنة مكافحة فيروس كورونا بالبلدية: عوائق ونواقص يحتاجها مطار مصراتة لاستقبال العالقين بالخارج

مطار مصراتة الدولي. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد رئيس اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا بمدينة مصراتة، المهندس حسين الجمل، أن هناك العديد من العوائق والنواقص التي يحتاجها مطار مصراتة الدولي لاستقبال العالقين بالخارج.

جاء ذلك في تصريحات للجمل، على هامش اجتماع اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا بالبلدية، الثلاثاء، حول آخر مستجدات الليبيين العالقين في الخارج والتجهيزات من قبل اللجنة لاستقبالهم.

وقال الجمل إن اللجنة العلمية أوصت بتوفير أماكن حجر في وقت سابق للعائدين إلى ليبيا، لكن اللجنة العليا خالفت ذلك وقررت حجر المواطنين في الدول العالقين فيها.

وبخصوص موعد رجوع العالقين أكد الجمل أنهم في انتظار تحديد الموعد الرسمي من اللجنة العليا المنبثقة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، من أجل البدء في العمل على استقبالهم.