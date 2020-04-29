شركة الكهرباء: دخول الوحدة الأولى بمحطة الخمس الغازية للخدمة بعد فتح صمام الغاز بسيدي السائح

شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن دخول الوحدة الأولى بمحطة الخمس الغازية للخدمة، بعد فتح صمام الغاز بمنطقة سيدي السائح، بحسب بيان مقتضب للشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

شركة الكهرباء تعلن فتح صمام الغاز في منطقة سيدي السائح

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، تم فتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح المغذي لوحدات التوليد بالمنطقة الغربية، بحسب بيان للشركة.

وأوضح الشركة العامة للكهرباء أن ذلك جاء بعد اتصالات المدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي مع «أبناء الوطن الخيرين في المنطقتين الجنوبية والوسطى».