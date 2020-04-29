رئيس «تسييري سرت» يبحث سير العمل الطبي والإيوائي بمستشفى بن سينا التعليمي

مستشفى ابن سينا التعليمى في سرت. (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم، مع مدير عام مستشفى بن سينا التعليمي بسرت الدكتور علي الزرقاء، سير العمل الطبي والإيوائي والصحي والعلاجي بالمستشفي.

وبحسب بيان للبلدية اليوم، أكد مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت محمد الإميل، أن اللقاء بحث أيضا ملف الإمداد الطبي والمستلزمات الطبية والإمكانيات واحتياجات قسم غسيل الكلى وقسم العزل وقسم العناية CCU وICU،

إضافة الى متابعة بعض المشاريع المتوقع تنفيذها.

افتتاح مصنع أسطوانات أكسجين وقسم العناية في مستشفى ابن سينا بسرت

وافتتح مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، منتصف الشهر الحالي، قسم العناية الفائقة المركزية بعد توسعته، ومصنعا لإنتاج أسطوانات الأكسجين.

وأوضح رئيس القسم، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أن القسم يحوي 26 سريرا بعد التوسعة، إضافة إلى أجهزة تنفس صناعي مجهزة للأسرة الطبية، وأجهزة ضخ وريدي وأجهزة مراقبة للعلامات الحيوية للمريض، كما يضم القسم غرفة للملاحظة للمرضى وغرفة للأطباء وعناصر التمريض مجهزة.