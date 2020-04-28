الرئيس التونسي يؤكد ضرورة «احترام إرادة الشعب الليبي والتمسك بالشرعية الدولية»

الرئيس التونسي قيس بن سعيد مع وزير خارجيته نورالدين الري, 28 أبريل 2020. (الرئاسة التونسية)

أكد الرئيس التونسي قيس بن سعيد، تمسك بلاده بالشرعية الدولية في ليبيا وضرورة احترام إرادة الشعب الليبي، مجددا رفض تونس أي مساس بوحدة ليبيا وشعبها.

وأضاف الرئيس التونسي، خلال لقاء مع وزير خارجيته نورالدين الري، أنه لا حل في ليبيا إلا الحل السياسي المبني على التوافق الداخلي دون أي تدخل خارجي.

ووفق بيان للرئاسة التونسية اليوم، بحث اللقاء أيضا عملية إجلاء بقية التونسيين العالقين بالخارج، ومتابعة الأوضاع في ليبيا.

«القيادة العامة» تعلن قبولها «التفويض المقدم من الشعب» وتولي زمام الأمور (فيديو)

وكان قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر أعلن استجابته لـ«دعوة المواطنين» بشأن التفويض و«إسقاط الاتفاق السياسي» الموقع بمدينة الصخيرات المغربية العام 2015، واصفا الاتفاق بـ«المشبوه الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة».

وعبر حفتر في كلمة بثت مساء أمس الاثنين، عن «اعتزاز القيادة العامة بهذه المهمة التاريخية، في هذه الظروف الاستثنائية وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار الشعب الليبي مصدر السلطات»، معلنا «استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة لإرادة الشعب رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسؤوليات أمام الله وشعبنا والضمير والتاريخ».