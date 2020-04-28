«مكافحة الأمراض» تطلق حملة توعوية جديدة للوقاية من فيروس كورونا

لافتة رفعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض للتوعوية من فيروس كورونا, 28 أبريل 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أطلقت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة توعوية توجيهية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بدعم من شركة دانا للإشهار.

وبحسب بيان للمركز اليوم، شملت الحملة التوعوية تركيب لوحات طرقية وزعت على كافة المدن الليبية.

كما شملت الحملة تقديم التوعية للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا، من خلال مطبوعات نشرت على المحال التجارية والأسواق والمخابز ومحطات الوقود بكافة مدن البلاد.

«مكافحة الأمراض» يطلق حملة «كلنا واحد ضد فيروس كورونا» للتوعوية من مخاطر الوباء

وتضمنت الحملة أيضا إنتاج عدد من الأعمال التوعوية المرئية والمسموعة، فضلا عن إعطاء أيام علمية للفئات التي تعمل بشكل مباشر مع ملف فيروس كورونا المستجد، وتعليمهم كيفية الوقاية من الفيروس.

وأطلقت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز، أول من أمس، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، حملة توعوية تحت اسم «كلنا واحد ضد فيروس كورونا».

وبحسب بيان للمركز الأحد، شملت الحملة التوعوية تركيب 100 لوحة طرقية وزعت على كافة المدن الليبية «طرابلس، مصراتة، سبها، درنة، بنغازي، سرت، الزاوية، غريان، زوراة، أجدابيا، شحات، البيضاء، طبرق، راس اجدير).