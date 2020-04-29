غرفة إدارة أزمة فيروس كورونا بـ«داخلية الوفاق» تبحث سير العمل الأمني خلال تطبيق قرار حظر التجول

اجتماع غرفة إدارة أزمة فيروس كورونا, 28 أبريل 2020. «داخلية الوفاق»

اجتمع أعضاء الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بمقر وزارة الداخلية في طرابلس لمناقشة سير العمل الأمني في تنفيذ قرار حظر التجول والوقوف على المشاكل والعراقيل في تنفيذه.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تطرق اللقاء لقرار المجلس الرئاسي بشأن تعديل أحكام على قرار الحظر من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً، مع إغلاق كافة الأماكن التي تشهد تجمعات، والإبقاء على المحال التجارية التي تمد المواطن بالسلع الأساسية، لحين اجتياز المرحلة الراهنة.

«داخلية الوفاق» تنظم استعراضا للمكونات الأمنية للشروع في تنفيذ خطة 1 لمكافحة جائحة «كورونا»

ويوم الجمعة الماضي، نظمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أمس، الخميس، استعراضا لعدد من المكونـات الأمنيـة للـشروع فـي تـنـفيذ خـطـة التدابـير الأمنية رقـم 1 لمكافحة جائحة كورونا وحفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد..

ووفق بيان للوزارة، حضر الاستعراض وكيل وزارة الداخلية ميد خالد مازن وقيادات أمنية.