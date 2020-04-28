الدفعة الثانية من الليبيين العالقين في مصر تعود إلى أرض الوطن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 08:33 مساء
سيارات تنتظر لنقل الليبيين العالقين في مصر, 28 أبريل 2020. (وال)

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، اليوم الثلاثاء، أن الدفعة الثانية من المواطنين العالقين في الجارة مصر غادرت في طريقها للعودة لأرض الوطن.

وكلف رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بليبيا الفريق عبدالرازق الناظوري، بحصر وإعادة المواطنين الليبيين العالقين في الجارة مصر، وذلك بحسب الكشوفات المعدة من اللجنة المكلفة، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال» اليوم.

وكان مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا»، عبدالمنعم أسويكر، أعلن أول من أمس الأحد، عن وصول أكثر من 400 مواطن ليبي من العالقين بمصر.

وبحسب أسويكر، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، دخل الليبيون العالقون إلى أرض الوطن بسلام وتم تسكينهم في أربعة فنادق، بجهود اللجنتين الرئيسية والاستشارية طبرق لمكافحة وباء «كورونا».

وأضاف أسويكر أن 35 حافلةً استأجرتها لجنة مكافحة «كورونا» طبرق لنقل المواطنين من منفذ امساعد الحدودي، وإيصالهم إلى مقرات الحجر الصحي المحددة داخل بلدية طبرق.

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