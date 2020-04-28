إيطاليا تجدد تأكيد دعمها الكامل واعترافها بالمؤسسات الليبية المعترف بها دوليا

رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي. (أرشيفية: الإنترنت)

جددت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تأكيد «دعمها الكامل والاعتراف بالمؤسسات الليبية الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي» الممثلة في كل من: المجلس الرئاسي، حكومة الوفاق الوطني، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وجاء في بيان أصدرته الحكومة الإيطالية أنه «إذ تحيط إيطاليا علما بالبيانات الأخيرة التي أدلى بها الجنرال حفتر، تؤكد من جديد دعمها الكامل والاعتراف بالمؤسسات الليبية الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي: المجلس الرئاسي، حكومة الوفاق الوطني، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة».

وأكدت الحكومة الإيطالية في البيان «أنه يجب اتخاذ كل قرار بشأن مستقبل ليبيا بالتوافق والديمقراطية في أعقاب الاتفاق السياسي الليبي للصخيرات في ديسمبر 2015، ومسار الاستقرار الذي تقوده الأمم المتحدة في سياق عملية برلين».

وفي هذا السياق، جددت إيطاليا دعوة الأطراف الليبية «للالتزام بهدنة خلال شهر رمضان الكريم والعمل بشكل بناء لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار».

ويأتي البيان الإيطالي في سياق المواقف الدولية بشأن ما أعلنه القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر الليلة الماضية، عن قبوله التفويض الشعبي لقيادة البلاد وإسقاط الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، الذي أثار ردود فعل دولية ومحلية.

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وتأسفت الولايات المتحدة من جهتها عن اقتراح حفتر «تغييرات في الهيكل السياسي الليبي من خلال إعلان أحادي الجانب»، لكنها رحبت «بأي فرصة لإشراك» القائد العام للجيش وجميع الأطراف في حوار «جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدم في البلاد».

وقالت روسيا على لسان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، إن موسكو «لا ترحب بتصريحات قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بشأن الحكم الفردي» في بلاده، وأضاف أنه «ليس بيد موسكو أدوات للتأثير على حفتر حاليا».

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وأكدت مصر من جهتها تمسكها «بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا، على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك». حسب ما أعلنه الناطق باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ.