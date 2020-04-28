الأمم المتحدة: سلطات شرق ليبيا طردت 1400 مهاجر ولاجئ هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 05:36 مساء
مهاجرون أثناء ترحيلهم من ليبيا إلى بلادهم. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة جيرمي لورانس، اليوم الثلاثاء، إن السلطات في شرق ليبيا طردت 1400 مهاجر ولاجئ هذا العام، في انتهاك للقانون الدولي، بحسب ما نقلته «رويترز».

وأضاف لورانس، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن «الأرقام المتاحة لدي منذ بداية العام.. 1400 مهاجر ولاجئ، وفي هذا الشهر وحده كانت هناك مجموعة من 160 مهاجرًا سودانيًّا».

واعتبر أن «مثل هذه الممارسات تخالف التزامات ليبيا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تحظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي» مستخدمًا مصطلحًا قانونيًّا يشير لإعادة اللاجئين وطالبي اللجوء إلى بلد قد يواجهون اضطهادًا فيه.

وأكد الناطق الأممي ترحيل المهاجرين واللاجئين إلى السودان والنيجر وتشاد والصومال دون الحصول على مساعدة قانونية أو خدمات لازمة أخرى لضمان حمايتهم، وفق ما نقلته «رويترز».

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