سيالة يبحث آلية إعادة الليبيين العالقين في الجزائر وتونس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 03:03 مساء
وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، مشكلات المواطنين العالقين في الجزائر وتونس، وآلية إعادتهم في أقرب وقت، وذلك في اتصالين، اليوم الثلاثاء، مع نظيريه الجزائري صبري بوقادوم والتونسي نورالدين الري.

وتناول في الاتصالين، التنسيق المستمر لمكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرق سيالة إلى آخر التطورات السياسية في ليبيا والأوضاع في العاصمة طرابلس، واستمرار حرب العاصمة، إضافة إلى القصف الذي طال مدنيين ومنشآت حيوية.

وفي ملف العالقين، أعلنت القنصلية الليبية العامة في تونس بدء إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» للعالقين في تونس، على أن يخضعوا بعد ذلك إلى العزل لمدة 14 يومًا، قبل سفرهم إلى ليبيا.

وبالمثل، تمكنت القنصلية الليبية في اسطنبول من تسكين عدد من العالقين، على أن يخضعوا لمدة الحجر الصحي قبل عودتهم إلى البلاد.

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