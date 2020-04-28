الدولار يسجل قفزة جديدة في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 02:19 مساء
أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي. (بوابة الوسط)

قفز سعر صرف الدولار إلى مستوى جديد مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الثلاثاء.

وصعد سعر صرف الدولار بفارق 9 قروش، مسجلًا 5.94 دينار اليوم مقابل 5.85 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع سعر اليورو إلى 6.44 دينار مقابل 6.31 دينار بفارق 13 قرشًا، في حين صعيد الجنيه الإسترليني بفارق 20 قرشًا، مسجلًا 7.38 دينار مقابل 7.18 دينار.

وصعدت الليرة التركية بفارق قرشين اثنين، مسجلة 0.85 دينار مقابل 0.83 دينار أمس، لكن الدينار التونسي ارتفع بفارق 7 قروش، مسجلًا 2.05 دينار ليبي مقابل1.98  دينار أمس.

 

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