ضبط المتهمين بقتل ضابط في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 02:45 مساء
مقر مديرية أمن طرابلس. (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، ضبط شخصين بتهمة قتل ضابط يدعى «عبدالحميد» قبل عدة أيام في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس، كما كشفت عن ضبط متهمين اثنين بالسرقة بمنطقة المطار.

وفي جريمة القتل، قالت المديرية إن مكتب البحث الجنائي شكل فريقًا للتحري تمكن من ضبط كل من «ل ن» و«م ع» وبحوزة أحدهما سلاح الجريمة، وذلك حسب البيان المنشور على صفحة المديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ولفتت المديرية إلى أن أحد المتهمين اعترف بتهديد شريكه المجني عليه بالقتل عبر الهاتف، لافتة إلى إحالة المتهمين إلى مركز شرطة عين زارة الجنوبي الذي أحالهما بدوره للنيابة من حيث الاختصاص.

وبخصوص جريمة السرقة، فقد تمكن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس، بعد ورود عدة بلاغات بسرقات من داخل عدة منازل بمنطقة طريق المطار، من جمع معلومات حول شخصين يشتبه في ارتكابهما تلك السرقات.

وألقت الشرطة القبض على أحد المتهمين وهو مقيم في الهضبة، وبعد التحقيق معه اتضح سرقته هو وشريكه «شاشتين وباب ونافذتين بي سي في وثلاثة هواتف نقالة»، وأُحيل المتهم بالمحرزات المضبوطة معه لمركز شرطة عين زارة لإحالته للنيابة العامة من حيث الاختصاص، وجارٍ البحث عن شريكه.

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