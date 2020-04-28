شركة الكهرباء تعلن فتح صمام الغاز في منطقة سيدي السائح

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 02:15 مساء
مقر الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، فتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح المغذي لوحدات التوليد بالمنطقة الغربية.

وجاء ذلك بعد اتصالات المدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي مع «أبناء الوطن الخيرين في المنطقتين الجنوبية والوسطى»، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وستغير الشركة تغذية وحدات التوليد بالمنطقة الغربية من الوقود الخفيف إلى الغاز الطبيعي، بعد الانتهاء من تعبئة خط الغاز ورفع الضغط إلى المستوى المطلوب، وكذلك تشغيل الوحدات المتوقفة عن العمل، ما سيساهم في استقرار الشبكة الكهربائية وتغذية كامل المناطق بالتيار خلال هذه الفترة.

وخلال الأيام الأخيرة، وجهت الشركة مناشدات كثيرة لفتح الصمام، كان آخرها أمس الإثنين، إذ أكدت أنه في حال فتح صمام الغاز ستباشر تغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي «للحد من معاناة المواطنين الأكارم القاطنين في المناطق التي تقع في أطراف الشبكة الكهربائية».

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