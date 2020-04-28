أحوال الطقس اليوم: استقرار الأجواء في غالبية المناطق

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد غالبية مناطق البلاد طقسًا مستقرًّا، بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا يوم غد الأربعاء على المناطق الغربية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة التي تتراوح بين 21 و39 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و33 درجة مئوية، وتصل إلى 35 على أبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و24 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و38 درجة مئوية.