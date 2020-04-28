أحوال الطقس اليوم: استقرار الأجواء في غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 01:55 مساء
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد غالبية مناطق البلاد طقسًا مستقرًّا، بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا يوم غد الأربعاء على المناطق الغربية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة التي تتراوح بين 21 و39 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و33 درجة مئوية، وتصل إلى 35 على أبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و24 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و38 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مورينيو يغضب ميسي وكريستيانو من أجل الظاهرة
رياضة عالمية
1303 وفيات بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة والحصيلة تناهز المليون
دولى
وليامز ترحب بمبادرة عقيلة صالح وتعتبرها «إشارة إيجابية»
ليبيا
الولايات المتحدة تعرب عن «أسفها» بإعلان المشير حفتر «تغييرات في الهيكل السياسي ...
ليبيا
حفتر يعلن قبول التفويض وإسقاط الاتفاق السياسي
ليبيا
تيدروس: كان على العالم الاستماع إلى تحذير منظمة الصحة العالمية منذ نهاية يناير
دولى
لافروف: يجب أن يكون المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا ممثلا لدولة أفريقية
ليبيا
رسالة من زعيم كوريا الشمالية لجنوب أفريقيا وسط تقارير عن تدهور حالته الصحية
دولى
«ستوكهولم»: الإنفاق العسكري في 2019 بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة
دولى
3.4 مليار دولار عائدات الصادرات النفطية في الربع الأول من العام الجاري
ليبيا
التونسي الأصل يثير اهتمام «ريال مدريد»
رياضة عالمية
«أجوكو»: تغيير محركات 6 مولدات كهرباء في حقل البيضاء
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية»: التدخين يزيد من مضاعفات «كوفید-19»