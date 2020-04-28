«الأعلى للقضاء» يمدد وقف العمل بالمحاكم والنيابات إلى نهاية مايو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 01:36 مساء
مجمع المحاكم في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمد وقف العمل حتى نهاية شهر مايو المقبل.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، حسب القرار الذي حمل رقم 35 للعام 2020، المنشور على صفحة المجلس بموقع «فيسبوك».

وفي 29 مارس الماضي، أصدر المجلس قرارًا بوقف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

وحسب القرار، «يتولي رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إعداد جداول مناوبة بتكليف عدد من المستشارين أو القضاة حسب الأحوال مع عدد من موظفي قلم الكتاب، التواجد بشكل يومي بمقر المحكمة للبت في الأمور المستعجلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها».

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ودعا القرار «المستشار القائم بأعمال النائب العام لتكليف المحامين العامين بإصدار جداول مناوبة لأعضاء النيابة العامة في النيابات الابتدائية وجزئياتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات الطارئة والمستعجلة».

وحث المجلس «السلطات المختصة على استثناء القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين المناوبين من إجراءات الحظر، تمكينًا لهم من القيام بالأعمال المكلفين بها».

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