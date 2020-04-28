أخذ مسحات من الليبيين العالقين في تونس للكشف عن «كورونا»

أخذ مسحة لتحليل فيروس كورونا من أحد المواطنين العالقين في تونس، 27 أبريل 2020، (خارجية الوفاق)

أعلنت القنصلية العامة الليبية في تونس بدء إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» للمواطنين العالقين، الذين جرى تسكينهم في فندق قرطاج طلاسو في العاصمة تونس.

وأخذت مسحات من المواطنين لإجراء التحليل عبر جهاز «PCR»، تمهيدا لتطبيق العزل الصحي الشامل لمدة 14 يوما، قبل عودتهم إلى ليبيا، حسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وفي ملف العالقين أيضا، أعلنت القنصلية الليبية في اسطنبول، اليوم الثلاثاء، شروعها في تسكين العالقين القاطنين خارج الفنادق تمهيدا لإجراء التحاليل، ثم دخولهم الحجر الصحي، وذلك ضمن إجراءات مشروطة لإعادتهم إلى ليبيا.

اقرأ أيضا: القنصلية الليبية في اسطنبول: تسكين العالقين القاطنين خارج الفنادق تمهيدا لحجرهم

وأوضحت القنصلية أنها مددت مدة التسجيل للمجموعة الأولى للفترة من الساعة الواحدة مساءً وحتى الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي التركي، مؤكدة عدم قبولها أي مواطن من هذه المجموعة بعد هذا الموعد.