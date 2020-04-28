إصابة سيدة في انفجار لغم بطريق السواتر الرملية جنوب غرب سرت

لغم أرضي. (أرشيفية: الإنترنت)

أصيبت سيدة بجروح بليغة في يدها جراء انفجار لغم في سيارتين كانتا تسيران بطريق السواتر الرملية بمنطقة القداحية جنوب غرب سرت، فيما تعرضت السيارتان لأضرار متفاوتة.

وحسب مصادر محلية تحدثت إلى «بوابة الوسط» فإن السيارتين خرجتا من سرت وكانتا في طريقهما إلى مصراتة، ولفتت المصادر إلى أن اللغم من مخلفات الحرب التي زرعها تنظيم «داعش» الإرهابي، عندما كان يسيطر على مدينة سرت قبل أربع سنوات.

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وكان فريق نزع الألغام التابع للمنظمة الدنماركية لإزالة الألغام والمخلفات الحربية في سرت، تمكن في أكتوبر الماضي من تفكيك لغم أرضي جاهز للتفجير بمنطقة الطويلة 8 كيلو مترات شرق المدينة.

وفي منتصف يوليو الماضي، التقى عميد بلدية سرت انذاك، مختار المعداني، المدير الإقليمي لمنظمة «هالو ترست» البريطانية المكلفة إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المدينة؛ لوضع آلية للتنسيق ووضع خطة العمل لإزالة الألغام والمخلفات الحربية، فضلًا عن تدريب المنظمة الشباب الليبي.