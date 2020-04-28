الأرصاد: الرؤية جيدة إلى متوسطة والرياح لا تتجاوز 1.25 متر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 11:43 صباحا
مراكب صيد راسية في أحد الموانئ. (الإنترنت)

كشفت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن استقرار أحوال الطقس على طول الساحل الليبي بداية من رأس جدير إلى طبرق، حيث لا يتجاوز ارتفاع الموج 1.25 متر، فيما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من رأس جدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر غدًا الأربعاء.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، وتتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة.
- البحر خفيف الموج، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- درجة حرارة سطح البحر 19 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من سرت إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح شمالية غربية إلى بحرية تتحول غدًا الأربعاء إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى درنة، وتتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ وخفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر 19 درجة مئوية
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة على ساحل الخليج وساحل الجبل الأخضر لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

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