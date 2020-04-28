«داخلية الوفاق»: ضبط الخبير الإعلامي لـ«داعش» في سرت

وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، خلال مؤتمر صحفي، 22 أبريل 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق ضبط أحد أعضاء تنظيم «داعش»، سعيد عبدالكريم، المكنى بـ«أبو رامي»، 34 عاما، وهو سوداني الجنسية من مواليد سرت، كاشفة أنه عمل خبيرا إعلاميا للتنظيم خلال فترة السيطرة على مدينة سرت.

وتمكن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب التابع للوزارة من القبض عليه بعد عملية أمنية استمرت عدة أسابيع من تتبع ورصد وجمع للمعلومات، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

عمل عبدالكريم ضمن الفريق الإعلامي لـ«أنصار الشريعة» من العام 2012 وحتى العام 2014، حين بايع تنظيم «داعش»، ليعمل في إذاعة البيان التابعة للتنظيم في مدينة سرت، كخبير في المونتاج الإعلامي والتحرير الصحفي وتقديم البرامج، حسب ما أدلى به للأجهزة الأمنية.

اقرأ أيضا: «تسييري سرت» يفتح ملف عقود الزواج المحررة خلال سيطرة «داعش»

وكان عبدالكريم من ضمن فريق القيادي بالتنظيم، المدعو أحمد صالح الهمالي، المكنى أبو عبدالله، والمسؤول عن خلية «داعش» بطرابلس، التي نفذت العديد من العمليات خلال العامين 2014 و2015، وقد قتل الهمالي في عملية «البيان المرصوص»، التي اجتثت التنظيم من سرت.

ووجد بحوزة المعني أرشيف يحتوي على العديد من البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط التنظيم خلال فترة سيطرته على المدينة، وبانتهاء الاستدلال معه أحيل إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.