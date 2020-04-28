القنصلية الليبية في اسطنبول: تسكين العالقين القاطنين خارج الفنادق تمهيدا لحجرهم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 10:09 صباحا
طابور من الليبيين العالقين في إسطنبول داخل القنصلية، 16 مارس 2020، (خارجية الوفاق)

أعلنت القنصلية الليبية في اسطنبول، اليوم الثلاثاء، شروعها في تسكين العالقين القاطنين خارج الفنادق تمهيدًا لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا» المستجد، ومن ثم الحجر الصحي ضمن إجراءات مشروطة لإعادتهم إلى ليبيا.

وأوضحت القنصلية أنها مددت مدة التسجيل للمجموعة الأولى للفترة من الساعة الواحدة مساءً وحتى الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي التركي، مؤكدة عدم قبولها أي مواطن من هذه المجموعة بعد هذا الموعد، وذلك حسب بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وطالبت القنصلية المواطنين باصطحاب كامل الأمتعة، وجواز السفر، وثلاث صور من جواز السفر إلى فندق «لاكوبنتا- ويندهام»، مشددة على ضرورة تعاون والتزام المواطنين بالتعليمات ما يمكنها من الاستمرار في نشر بقية القوائم وإنجاح عملية إعادة العالقين إلى ليبيا.

وكانت القنصلية نشرت أمس الإثنين قائمة من 786 شخصًا من العالقين القاطنين خارج الفنادق وطالبتهم بالتواصل معها لبدء إجراء التحاليل والحجر الصحي تمهيدًا لإعادتهم إلى ليبيا.

وشرعت القنصلية اعتبارا من 18 أبريل الجاري، في إجراء تحاليل «PCR» الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا» المستجد لكل الرعايا الراغبين في العودة إلى ليبيا. وبدأت التحاليل بالفنادق بواقع 650 حالة في اليوم، ومن ثم الحجر 14 يومًا، ومن المقرر أن يجرى التحليل للرعايا المقيمين خارج الفنادق في 27 أبريل الجاري، ومن ثم الحجر في فندق لمدة 14 يومًا.

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