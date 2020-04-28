«مؤسسة النفط» تحتفل باليوم الوطني للسلامة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 12:06 صباحا
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

احتفلت المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، باليوم الوطني للسلامة والذي يوافق 28 إبريل من كل سنة.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مصطفى صنع الله، في بيان اليوم، أهمية الالتزام بقواعد السلامة وتطبيق اللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة وحماية البيئة، مضيفا أن اختيار السلامة والصحة معا كشعار للاحتفال بهذا اليوم للتأكيد على أهمية التوعية في نشر ثقافة السلامة بين العاملين لتكون منهاج عمل دائم ومستدام في جميع المواقع النفطية.

ولفت إلى أن ما يمر به العالم اليوم من انتشار واسع لفيروس كورونا، وما نراه في هذه الأيام من ارتباط السلامة بالصحة دليل على أن المحافظة على السلامة والصحة والبيئة كمفهوم عام يتضمن عناصر مترابطة يجب أن نعمل على تطبيقها والالتزام بها.

وتابع «فى هذا الظرف يعتبر تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بتنفيذ التدابير الوقائية لاحتواء انتشار العدوى، الصادرة عن المؤسسة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض أولوية مطلقة وواجب وطني للمحافظة على سلامة الجميع.

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