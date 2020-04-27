الولايات المتحدة تعرب عن «أسفها» بإعلان المشير حفتر «تغييرات في الهيكل السياسي من جانب واحد»

شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن «أسفها» لاقتراح القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير (خليفة) حفتر، «تغييرات في الهيكل السياسي الليبي وفرضها من خلال إعلان أحادي الجانب».

فيما رحبت الولايات المتحدة في بيان لسفارتها بليبيا اليوم، بأي فرصة لإشراك «القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير حفتر، وجميع الأطراف في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدّم في البلاد».

وتابعت «في ظلّ استمرار معاناة المدنيين خلال شهر رمضان المبارك ووباء فيروس كورونا الذي يهددّ بحصد المزيد من الأرواح، نحثّ القوات المسلحة العربية الليبية على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني في إعلان وقف فوري للأعمال العدائية لدواعي إنسانية ممّا يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار على النحو المنصوص عليه في محادثات 5 + 5 التي يسّرتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا في 23 فبراير في جنيف».

ومساء اليوم، أعلن المشير خليفة حفتر، استجابته لـ«دعوة المواطنين» بشأن التفويض و«إسقاط الاتفاق السياسي» الموقع بمدينة الصخيرات المغربية العام 2015، واصفا الاتفاق بـ«المشبوه الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة».

حفتر يعلن قبول التفويض وإسقاط الاتفاق السياسي

وعبر حفتر في كلمة له بثت مساء اليوم الاثنين، عن «اعتزاز القيادة العامة بهذه المهمة التاريخية، في هذه الظروف الاستثنائية وايقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار الشعب الليبي مصدر السلطات»، معلنا «استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة لإرادة الشعب رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسؤوليات أمام الله وشعبنا والضمير والتاريخ»