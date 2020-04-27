اللجنة الاستشارية لمكافحة «كورونا»: سحب عينات 114 من القادمين من مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 06:13 مساء
فحص أحد العائدين من مصر عبر منفذ امساعد البري، اللجنة الاستشارية لمكافحة «كورونا» (فيسبوك)

انتقل فريق طبي يتبع اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، إلى منطقة البردي، حيث تم سحب عينات 114 مواطنا من القادمين من مصر عبر منفذ امساعد البري، والمقيمين بفندق البردي.

وشملت الفحوصات الطبية التي أجريت، «جميع العائدين من مصر سواء من ظهرت عليهم أعراض أم لا، وذلك من خلال الاختبارات السريعة»، بحسب ما نشرته اللجنة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

عدد آخر
ومن المقرر وفق اللجنة نفسها، «استقبال عدد آخر من القادمين من المنفذ البري امساعد في فندق المسيرة بعدد تقريبي أكثر من 150 شخص منهم من بنغازي والقبة وسلوق وطبرق»، غدا الثلاثاء.

وقال رئيس لجنة الرصد والتقصي الوبائي باللجنة الدكتور حسين العوامي: «الفريق بالكامل متواجد بالبردي، وانتقلنا إلى طبرق مكان تواجد الثلاث فنادق الموجود بها النزلاء القادمين من المنفذ البري امساعد»، وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة فتحية العريبي.

وأوضح العوامي أن الفريق الذي يتولى عملية الفحص يتكون من «طبيب وفني مختبر وراصد وكل عنصر لديه مهمه؛ الطبيب يقوم بالكشف على الحالة وفني المختبر يقوم بسحب العينة عن طريق الاختبار السريع، والراصد يقوم بتدوين جميع الملاحظات، حول ما إن كانت الحالة مخالطة لأحد المصابين أم لا، مع أخذ بيانات الحالة تفصيليا».

وواصل: «بالنسبة لفريق الاستجابة السريعة بمنطقة امساعد تم التنسيق على تدريبهم على طريقة اللباس الواقي للكشف على الحالات المشتبه بها أو غير المشتبه بها وتدريبهم على آلية سحب العينات وإجراء التحاليل في المختبر بحيث يتم الكشف على كل شخص دخل من منفذ امساعد».

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