لافروف: يجب أن يكون المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا ممثلا لدولة أفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 05:57 مساء
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو ستواصل مساعيها للمساعدة في «تنظيم الأزمة الليبية»، مشددًا على أنه من الضروري تعيين بديل للمبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة على أن يكون ممثلاً لدولة أفريقية

وقال لافروف خلال محاضرة بالفيديو لطلاب معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (جامعة MGIMO)، اليوم الإثنين، إن روسيا تعتزم مواصلة مساعدة عملية التنظيم السلمي الليبي، وفق ما نقلته وكالة «تاس».

وأضاف لافروف أنه «في سياق جميع المبادرات التي اقترحتها فرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة لإحياء الحوار المباشر بين أطراف النزاع الليبي، شددنا دائمًا على أنه يجب الموافقة على جميع القرارات من قبل المشاركين المباشرين في النزاع، بينما نحن سنساعدهم فقط على الجلوس على طاولة المفاوضات».

وتابع: «في معظم الحالات، على سبيل المثال، خلال مؤتمر برلين، لم يتم سماع إلى مناشداتنا. ومع ذلك، ستواصل روسيا مساعدة ليبيا على الخروج من هذه الأزمة العميقة».

ورأى لافروف أنه «من الضروري تطوير مقاربات من شأنها أن تصل إلى نتائج اتفاقات بين رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر»، مشيرًا إلى أن «هذه مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا لكن غسان سلامة الذي قاد هذا المشروع الصعب حتى وقت قريب استقال».

وشدد وزير الخارجية الروسي قائلا: «نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نجد بديلًا لسلامة في أقرب وقت ممكن، ويجب أن يكون هذا ممثلاً لدولة في المنطقة، التي ستكون جزءًا من الاتحاد الأفريقي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«صدمة تاريخية».. «كورونا» يعيد الاقتصاد الأميركي إلى أجواء «الكساد الكبير»
اقتصاد
مستشار الرئاسة بكوريا الجنوبية يتحدث عن الحالة الصحية لكيم كونغ أون
دولى
في مثل هذا اليوم منذ عام مضى رحل الفنان والرياضي عبدالمجيد حقيق
ثقافة وفن
ثلاث دول أوروبية في بيان مشترك: تطورات النزاع في ليبيا تثير قلقا متزايدا على ...
ليبيا
القبض على خمسة أشخاص في مالطا بتهمة نقل عسكريين من وإلى ليبيا
ليبيا
«أفريكا إنتلجانس»: اقتراح تعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي مبعوثا امميا إلى...
ليبيا
منظمة الصحة العالمية: لا إثباتات على مناعة من سبق أن أصيبوا بـ«كورونا المستجد»
دولى
مدير مركز غسيل كلى لـ«الوسط»: علينا وضع حسابات الربح والخسارة جانبا في مواجهة ...
ليبيا
«رويترز»: السعودية تلغي العقاب بالجلد
عربى
«كورونا» يترك بصماته على الجغرافيا السياسية العالمية ويهدد التعددية
دولى
ترامب يثير الذهول باقتراح حقن مرضى «كورونا» بالمطهرات للقضاء على الفيروس
دولى
لجنة المتابعة: تخصيص 50 مليون دينار لحل إشكالية 15 ألف ليبي عالق خارج البلاد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة تستفيق بعد شهر من إعلان وفاتها