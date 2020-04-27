معيتيق يبحث مع وزير الخارجية المالطي ملفات التعاون بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 06:24 مساء
معيتيق ووزير الخارجية المالطي. (الإنترنت)

قالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن اتصالًا هاتفيًّا جرى ظهر اليوم الإثنين بين نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية مالطا، إيفاريست بارتولو.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاتصال الهاتفي تناول ملفات التعاون بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في ليبيا جراء العدوان على طرابلس.

وأضافت أن وزير الخارجية المالطي أكد لمعيتيق حرص بلاده لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وجدد دعمها لحكومة الوفاق الوطني وأعرب عن أمله استثمار هذه الفرصة لتوطيد وزيادة التنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«صدمة تاريخية».. «كورونا» يعيد الاقتصاد الأميركي إلى أجواء «الكساد الكبير»
اقتصاد
مستشار الرئاسة بكوريا الجنوبية يتحدث عن الحالة الصحية لكيم كونغ أون
دولى
في مثل هذا اليوم منذ عام مضى رحل الفنان والرياضي عبدالمجيد حقيق
ثقافة وفن
ثلاث دول أوروبية في بيان مشترك: تطورات النزاع في ليبيا تثير قلقا متزايدا على ...
ليبيا
القبض على خمسة أشخاص في مالطا بتهمة نقل عسكريين من وإلى ليبيا
ليبيا
«أفريكا إنتلجانس»: اقتراح تعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي مبعوثا امميا إلى...
ليبيا
منظمة الصحة العالمية: لا إثباتات على مناعة من سبق أن أصيبوا بـ«كورونا المستجد»
دولى
مدير مركز غسيل كلى لـ«الوسط»: علينا وضع حسابات الربح والخسارة جانبا في مواجهة ...
ليبيا
«رويترز»: السعودية تلغي العقاب بالجلد
عربى
«كورونا» يترك بصماته على الجغرافيا السياسية العالمية ويهدد التعددية
دولى
ترامب يثير الذهول باقتراح حقن مرضى «كورونا» بالمطهرات للقضاء على الفيروس
دولى
لجنة المتابعة: تخصيص 50 مليون دينار لحل إشكالية 15 ألف ليبي عالق خارج البلاد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة تستفيق بعد شهر من إعلان وفاتها