توزيع شحنة أغذية أطفال على بلديات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 03:30 مساء

قالت بلدية طرابلس المركز، اليوم الإثنين، إنها وزعت شحنة أغذية أطفال جرى استلامها ممن منظمة «هيومن بلس» الدولية على بلديات طرابلس، ومنها: سوق الجمعة وحي الأندلس وأبوسليم والقره بوللي وتاجوراء وجنزور وعين زارة.

وأوضحت أن لجنة شؤون النازحين بالبلدية بالتعاون مع مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس هي من قامت بأعمال التوزيع، وأن هذه الشحنة ستوزع أيضا على المراكز الصحية داخل هذه البلديات، حسب صفحة البلدية بموقع «فيسبوك».

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يأتي ذلك بالتزامن مع توافد شحنات طبية إلى عدد من البلديات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبنهاية مارس الماضي، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تخصيص 75 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية بالمناطق، لمواجهة فيروس «كورونا».

ونص القرار على التزام الجهات التي تصرف لها الأموال بالصرف في حدود المبلغ المخصص، على أن يكون ذلك لتغطية أربعة أنواع من النفقات، هي: أولا: توفير متطلبات التشغيل ومستلزمات الوقاية الشخصية ومكافحة العدوى لأماكن العزل والحجر الصحي الموقت، حسب توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وثانيا: توفير متطلبات العناصر الطبية والطبية المساعدة بمراكز الكشف والعزل والحجر الصحي، وثالثا: توفير المعقمات ومواد الرش بحسب توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورابعا: التوعية والتدريب.

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