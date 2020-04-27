مصادرة كميات كبيرة من الأجبان غير الصالحة في منطقة الدريبي بطرابلس

سيارة تحمل كراتين من الجبنة المصادرة في منطقة الدريبي في طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأجبان من أحد محلات الجملة في منطقة الدريبي، بعد إجراء فحص التحلل عليها، وثبوت مخالفتها للاشتراطات الصحية.

وأوضح المكتب الاعلامي بالمديرية أن هذه الكميات من الأجبان وجدت مخزنة في ظروف سيئة و بالمخالفة للاشتراطات الصحية الواجب اتباعها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء ضمن «الحملة الوطنية للأمن الغذائي» التي تشرف عليها المديرية بمشاركة فاعلة لمركز الرقابة على الأغذية و الأدوية، و جهاز الحرس البلدي بالمدينة، حسب صفحة المكتب على موقع «فيسبوك».

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وأكدت المديرية أن الكميات التي تم فحصها وجدت «محفوظة بطريقة سيئة ولدى إجراء الفحص الخاص بالتخلف عليها وجدت أنها في بداية تحلل، وأنه وفق النشرة المرفقة لا تصلح للاستهلاك أو للتخزين في مجمدات»، مشيرة إلى سحب نوع من الكيكات الجاهزة من السوق بسبب احتوائها على مواد محظورة، لافتة إلى قيماها بحملة أمس الأحد على مخابز منطقة حي الأندلس.

وقامت الحملة كذلك بجولة تفتيش داخل أحد القصابين في حي الأندلس، وقالت اللجنة التابعة للحملة إن القصاب يعمل في أجواء جيدة ويحافظ على جودة المنتجات ويحفظها بطريقة جيدة، بينما وجدت الحملة ملاحظات سلبية على قصاب في الدريبي ونصحت بضرورة التأني والحرص في اختيار المجازر التي يتعامل معها القصابون.